Safra de pêssego pode ter quebra de 40% em Pelotas

Em reunião para apresentação de dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de Pelotas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou a estimativa de quebra de 40% da produção de pêssego da safra deste ano. A Prefeitura esteve representada, no encontro, pela diretora do Serviço de Apoio à Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, engenheira agrícola Rejane Jorge.

A queda de produção foi apontada, também, em relação a outras frutíferas, como amora, com 10 hectares cultivados e 20% de perdas, e ameixa, com nove hectares e 15% de quebra de produção. O IBGE atribui os prejuízos ao excesso de chuvas e geadas neste ano. Por enquanto, são somente estimativas. Os índices definitivos serão anunciados quando encerradas as colheitas.

Para o prefeito em exercício e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz, embora a queda seja bastante significativa, o produtor continuará recebendo incentivo de parte do Poder Público e das instituições de assistência técnica para que o cultivo de pessegueiros continue predominante no interior do município. "A perda estimada em 40% da safra não deve ser fator de desestímulo. Pelotas, maior produtor de pêssego para indústria do país, tem tradição histórica no cultivo dos pomares. Vamos continuar promovendo a produção e o trabalho incansável da agricultura familiar", afirma.