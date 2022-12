Delegacia da Receita Estadual em Pelotas tem nova sede

A Delegacia da Receita Estadual em Pelotas (6ª DRE) está funcionando em nova sede. Localizada no Parque UNA, Prédio Flow Work, na Avenida Dois, nº 105, sala 310, Bairro São Gonçalo, a nova instalação tem como objetivo qualificar o atendimento e os serviços prestados aos contribuintes, por meio de um ambiente mais agradável e moderno.

A 6ª DRE é responsável por atender a cerca de 920 mil pessoas de 24 municípios gaúchos, tendo a maior extensão territorial entre as delegacias da Receita Estadual. Na região, estão localizados em torno de 9,5 mil estabelecimentos da categoria geral e mais de 22 mil do Simples Nacional, além de aproximadamente 60 mil produtores rurais. No âmbito do IPVA, são mais de 300 mil veículos tributados.

Na inauguração, o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, destacou a importância do trabalho coletivo para implementar ideias, tornar a instituição mais forte e eficaz e a população gaúcha mais satisfeita. "Essa conquista é importante porque faz com que a Receita Estadual tenha esse nível de qualidade e capacidade de entregar não só um ambiente melhor para os servidores, mas também melhores serviços para toda a sociedade e uma administração tributária de excelência", disse.

Atualmente, a fiscalização da Receita Estadual está organizada em setores econômicos e, nesse contexto de especialização, a Delegacia de Pelotas é responsável pelo acompanhamento integral dos setores do arroz e do pescado de todo o Estado, tendo ainda colegas atuando no setor de calçados e vestuário e duas turmas volantes. Para desempenhar essas funções, a 6ª DRE conta com 27 servidores e nove colaboradores terceirizados.