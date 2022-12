Estado assume em definitivo a posse de hospital em Rio Pardo

O Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, em Rio Pardo, em intervenção estadual desde 2020, passou definitivamente para posse do governo do Estado, por meio da assinatura de um termo de cessão de uso. O documento passa a estrutura física e a capacidade instalada da instituição do município de Rio Pardo e da Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus dos Passos para a Secretaria da Saúde (SES) e seguirá prestando serviços de saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Há dois anos, de forma temporária e por decisão judicial, a gestão do hospital estava sob intervenção estadual e a administração hospitalar realizada pelo Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS). De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, em breve ocorrerá um processo licitatório para a contratação da empresa que assumirá as funções administrativas do hospital de forma definitiva.

Ela também anunciou que o Estado investirá um recurso de R$ 5 milhões para a reforma do bloco cirúrgico e aquisição de equipamentos mais modernos. "O município, o Ministério Público Estadual, a Procuradoria-Geral do Estado e do município, além da Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus dos Passos foram grandes parceiros para manter a entidade prestando serviços ao longo desse tempo. Sabemos que ainda temos muito o que fazer, mas agora temos muito a agradecer. Estamos assumindo um grande compromisso, que será honrado com idoneidade e honestidade", disse a secretária.

O hospital oferece pelo SUS porta de entrada de urgência e emergência, ambulatórios nas especialidades de traumato-ortopedia e cirurgia geral, além de maternidade e leitos de saúde mental. É referência para os municípios da 28ª Região de Saúde, que, além de Rio Pardo, contempla também Candelária, Pantano Grande, Sinimbu e outros.