A Prefeitura de Butiá iniciou a modernização da iluminação púbica, com a primeira etapa da substituição de lâmpadas de sódio por modelos de LED. As primeiras vias revitalizadas são as avenidas Leandro de Almeida e Piratini. Ao todo, o investimento é de R$ 500 mil, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).