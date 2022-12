A chegada do Navio Seven Seas Mariner marcou a abertura da temporada de cruzeiros na cidade do Rio Grande. A embarcação saiu de Montevidéu e atracou no porto da cidade com cerca de 650 passageiros norte-americanos.

Os turistas foram recepcionados com as tradicionais danças gaúchas performadas pelos membros do CTG Mate Amargo, momento em que houve aplausos e interações com os viajantes. A recepção contou também com um estande de artesanato local desenvolvido pelas habilidosas mãos das artesãs da Art'Evidência e com o Espelho Mágico da Dakar, em que os turistas puderam levar uma selfie impressa na hora como lembrança da cidade.

Após a recepção, os turistas que vieram no navio se dirigiram ao Centro Histórico da cidade, onde puderam conhecer alguns dos principais pontos turísticos da região, como o Mercado Público, a Praça Xavier Ferreira, o Prédio da Alfândega e o Museu da Cidade e Museu Oceanográfico. No Mercado Público, os norte-americanos tiveram a oportunidade de degustar a tradicional jeropiga, bebida que é considerada patrimônio cultural da cidade. O Porto do Rio Grande vai receber outros cruzeiros nos dias 26 de janeiro e 8 de março.