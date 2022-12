Estiagem começa a se agravar em localidades de Santa Maria

O Grupo de Trabalho que monitora a situação da estiagem em Santa Maria, principalmente nas comunidades do interior do município, esteve reunido para apresentar o relatório de vistorias realizadas nos últimos dias. Também foram apontadas ações necessárias para mitigar a situação da falta de chuva. A reunião, coordenada pelo Executivo Municipal, ocorreu no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Tendo em visto o que já havia sido exposto na primeira reunião, realizada em 1 de dezembro, o coordenador e superintendente da Defesa Civil, Adão Lemos, apresentou o relatório das vistorias que ocorreram nas seguintes localidades: Estrada de Canabarro e Vila Esmeralda, no distrito de Boca do Monte; Linha Waimman, no distrito de Arroio Grande; Corredor Manoel Pinto, Rua José Tavares e Rua Augusto Kunz, no Passo da Capivara (Passo das Tropas) no distrito de Pains; e na sede do distrito de Santa Flora.

"Seguimos com a entrega de água diária em mais de 100 pontos do interior. As vistorias que foram realizadas tiveram por finalidade ver a possibilidade de extensão de rede ou perfuração de poço artesiano com rede de água para comunidades que ainda não são beneficiadas pela Companhia, principalmente nos distritos. O que pretendemos é trazer uma solução definitiva para essas localidades que são atendidas pela entrega de água pela Defesa Civil e aberturas de bebedouros e microaçudes", explicou Lemos.

Até a terça-feira (13), a barragem do DNOS, no bairro Campestre do Menino Deus, estava um metro e meio abaixo do nível normal, que é de 12 metros. Já a barragem Rodolfo Costa e Silva, a maior e que fica entre Itaara e São Martinho da Serra, estava com dois metros abaixo da sua normalidade.

O coronel Jacob Aristeu Pinton, responsável pela Defesa Civil Regional, parabenizou o trabalho desenvolvido pelo grupo em buscar ações e respostas para os problemas em Santa Maria, e fez um alerta. "Nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, poderá haver grande consumo de água, pois a UFSM estará em funcionamento no verão, diferentemente dos últimos dois anos em que as aulas estavam remotas. Tupanciretã foi o primeiro município do Estado a decretar situação de emergência. Essa é uma ferramenta jurídica que facilita alguns encaminhamentos e também dispensa de licitação na compra de tudo que for necessário adquirir para conter a estiagem", lembrou o coronel.