Verão será de reforço para alunos em escolas de Caxias

Esquemas especiais de alimentação e logística, reorganização do efetivo disponível para a tarefa, estratégia desenvolvida ao longo de meses, dentre outras ações. Detentora da maior rede municipal de ensino de todo o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul está investindo mais de R$ 1 milhão e 12,5 mil horas/aula por mês no esforço pela recuperação da aprendizagem perdida durante a pandemia de Covid-19. O mais recente desdobramento da campanha empreendida pela Secretaria Municipal de Educação foi lançado oficialmente na tarde desta quarta-feira (14), na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Castelo Branco, no bairro Fátima.

A edição 2023 do projeto VER Verão, realizado entre 2 e 24 de janeiro, atuará no socorro aos estudantes de anos iniciais do ensino fundamental até 4º e 5º anos que precisam alcançar o ritmo da alfabetização comprometido durante quase dois anos de isolamento forçado pelo coronavírus. Cerca de 1,5 mil alunos serão atendidos pela iniciativa que abrange 35 escolas consideradas prioritárias - ao contrário de 2022, em que aconteceu por adesão, agora o processo terá lugar nas unidades de ensino onde se verificou maior prejuízo nos indicadores de aprendizado.

Desde o início do segundo semestre letivo deste ano, boa parte dessas escolas já vêm contando com o apoio de aproximadamente 200 professores especificamente dedicados ao programa. "Mesmo com o aumento nas taxas de aprovação em todos os estados, no aprendizado, comparando-se a proficiência média padronizada de 2019 para 2021 em Língua Portuguesa e Matemática, ficamos com indicadores abaixo em todas as unidades da federação, nos anos iniciais. Em Caxias do Sul, com os dados dos níveis de aprendizado das crianças consolidados em mãos, priorizamos o alargamento de horário dos profissionais nas escolas onde se observou maior necessidade", revela a secretária municipal de Educação, Sandra Negrini.

Para cumprir a carga letiva adicional, seja com ampliação de horas no turno normal ou no contraturno, todos os estudantes atendidos contarão com esquema especial de alimentação e transporte. Inclusive, durante o VER Verão, três escolas terão roteiro especial, devido à inexistência de outra forma de acesso no período - duas escolas do meio rural (Criúva e Fazenda Souza) e uma na Parada Cristal. E de 2 a 4 de janeiro, os professores que atuarão no projeto - que são aqueles que não têm direito a férias, em função da data de concurso - passarão por uma intensa formação específica.

Outra expectativa do projeto de aulas durante o recesso escolar de verão reside nos benefícios da própria socialização entre os estudantes - mais um dano colateral grave herdado da pandemia, que ficou para ser solucionado pelos educadores. Na avaliação dos gestores, ao investir na recuperação de conteúdos básicos, o município atua, também, no resgate de atributos humanos das crianças.