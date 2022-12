A Secretaria da Fazenda de São Leopoldo divulgou o calendário do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa Ambiental de Coleta de Lixo (TACL) 2023. O município prevê o desconto de até 22% de desconto no IPTU para os contribuintes que quitarem a vista em cota única e com o desconto do Programa Bom Pagador.

São 10% de desconto pela antecipação até 31 de janeiro e até 12% de desconto pelo Bom Pagador. O desconto já vem lançado no carnê. O pagamento também poderá ser efetuado em até 10 parcelas sem juros, de março a dezembro, com a primeira parcela sendo paga no dia 10 de março.

Como o valor refere-se ao exercício de 2023, os contribuintes receberão o seu carnê em casa pelo Correios, contendo opção para pagamento em cota única ou 10 parcelas a partir da primeira semana de janeiro, mesma data em que estará disponível para acessar as guias online pelo portal da prefeitura, pelo aplicativo "Cidadão - São Leopoldo". Quem pagar em fevereiro, até o dia 25, terá um desconto de 7% se for em cota única.

Sobre o desconto de Bom Pagador, o percentual será de 12% para quem não tiver dívidas desde 2020 com o município; 10% para o ano de 2021 e 8% para esse ano. Os contribuintes podem efetuar o pagamento do IPTU diretamente no Banco do Brasil, informando o número de inscrição do imóvel e CPF do proprietário