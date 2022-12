Clientes e parceiros do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) das regiões dos Vales e Central terão agora um espaço para conhecer as linhas de financiamento e encaminhar seus projetos. Mais amplo após as obras de reformulação, o escritório do banco que funciona junto à sede da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (ACIL) foi inaugurado nesta quarta-feira (14).

O diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, esteve presente ao evento e ressaltou o quanto a parceria com as entidades empresariais aproxima o banco de quem promove os investimentos. "Essa relação de proximidade com as entidades tem sido importante nos resultados que o BRDE vem alcançando de maneira regional, com um volume expressivo de operações nos últimos anos. Hoje, o banco trabalha na diversificação de seus fundos através de organismos internacionais justamente para ampliar seu apoio aos projetos de desenvolvimento em favor da economia gaúcha", destacou o diretor.

Responsável pelo atendimento de 113 municípios, o Espaço de Divulgação do BRDE para os vales do Taquari, Rio Pardo e região central tem na sua chefia Marlon Bentlin, que gerencia as atividades do escritório desde 2011. Desde então, o local registrou mais de quatro mil operações nas regiões onde atua, somando R$ 1,87 bilhão em investimentos neste período. A indústria de alimentos e as cooperativas agropecuárias (segmentos de aves, suínos, leite e armazenagem de grãos) estão entre os principais setores econômicos apoiados.