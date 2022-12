Lei ajuda a reduzir maus tratos a cavalos em Gravataí

Uma lei inspirada em uma égua vítima de sofrimento tem ajudado a reduzir em 90% os casos de maus-tratos a cavalos em Gravataí. Trata-se da Lei Tubiana, que há um ano proíbe a circulação de carroças em Gravataí. Desde que a legislação entrou em vigor, os casos de cavalos recolhidos com exaustão ou lesões caíram significativamente.

Segundo o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Diogo Castilhos, antes da lei a Prefeitura costumava resgatar mais de 20 cavalos por mês com problemas de exaustão, perda de força, com machucados provocados pelos relhos ou outro tipo de ferimentos. "Esse número reduziu em cerca de 90%. Hoje, são, em média, dois animais recolhidos a cada 30 dias, vítimas de maus-tratos", informa.

"Estamos conseguindo sanar o sofrimento dos cavalos e, além disso, prevenir acidentes nas vias mais movimentadas. Ao mesmo tempo, temos prestado assistência aos carroceiros com a oferta de cursos de formação e outras ações para que estejam inseridos no mercado de trabalho", destaca o prefeito Luiz Zaffalon, ao falar sobre a legislação.

A égua Tubiana foi resgatada em 2019, com rompimento dos tendões de todas as patas, puxando uma carroça e com muitos ferimentos por apanhar da condutora da carroça. "A condutora dizia que ela merecia apanhar porque era uma égua 'negada', mas na verdade ela era um ser vivo com muita dor", conta a vereadora Márcia Becker, autora do projeto que originou a lei.

Quando recolhidos, os cavalos vítimas de maus-tratos são levados para a Unidade de Saúde Animal, onde passam por um processo de recuperação, com todo o atendimento veterinário e boa alimentação. Após, ficam disponíveis para adoção, mas com a condição de não mais retornar às atividades pesadas.