Farmácias são instaladas junto aos postos em bairros de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo está implementando um projeto que busca facilitar ainda o acesso de medicamentos pela população. Uma das estratégias é a abertura de farmácias em unidades de saúde localizadas em diferentes pontos da cidade. Nesta terça-feira (13), as duas primeiras deste plano foram inauguradas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Adolfo Groth, que fica no bairro Professor Schisler e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio da Pedreira.

A partir de agora, são oferecidos em 12 locais e no serviço de farmácia móvel, de forma gratuita, todos os medicamentos disponibilizados pelo município. Conforme a secretária de Saúde, Cristine Pilati, o objetivo é, sobretudo, levar farmácias para os pontos extremos da cidade. "Estas farmácias vão atender muitos bairros do seu entorno. Teremos farmácia, ainda, no Bairro São José e estudamos a viabilidade de uma no Jardim América", enfatizou.

Para atender os usuários de unidades de saúde que não dispõe de farmácia, a Prefeitura oferece a Farmácia Mais Perto. Uma unidade móvel vai até essas unidades, seguindo um cronograma, para levar até a comunidade a lista básica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Neste ano, foram dispensados por meio do programa 1,06 milhão de medicamentos.

O calendário é de segunda a sexta-feira e abrange dois locais por dia, um no turno da manhã e outro no turno da tarde. Os profissionais fazem a entrega dos medicamentos e orientam o uso correto.

De acordo com Cristine Pilati, a van oferece todos os medicamentos disponíveis na Farmácia Central, ou seja, os que constam nas listas do Município e do Estado. "O calendário mensal é variável e sempre divulgado na metade do mês atual", explicou.