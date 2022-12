Duas subestações do Litoral Norte passam por ampliação

Duas novas obras em subestações irão contribuir para a estabilidade do fornecimento e diminuição de interrupções de energia no Litoral Norte. Próximo do início do verão, a CEEE Grupo Equatorial finalizou as ampliações das unidades de Osório e de Santo Antônio da Patrulha, aumentando a potência de cada uma em 60%. As obras são importantes para garantir o abastecimento durante o período de veraneio, em que tradicionalmente há aumento de demanda na região.

Somados, os investimentos nas duas unidades ultrapassam os R$ 8,6 milhões. Nas duas subestações, foram instalados novos transformadores, fazendo com que a potência instalada chegue a 40 MVA em cada uma delas. De acordo com Fernando Ortiz, gerente de manutenção do Grupo Equatorial, a estratégia busca atender um período crítico, quando a população da região metropolitana vai às praias. "Com a modernização e o incremento da subestação, aumenta a qualidade e a confiabilidade no fornecimento de energia e contribui com o desenvolvimento econômico da região", afirma o executivo.

Outras melhorias realizadas nas unidades buscam evitar interrupções de energia, ou ainda, nos casos em que isso ocorra, que o tempo de desabastecimento seja reduzido. Para isso, os sistemas foram digitalizados para operação remota, garantindo que em caso de queda de uma das fontes de abastecimento, a troca para outra seja realizada de forma mais rápida.

A ampliação da unidade de Osório, prevista no plano de investimentos do Grupo Equatorial Energia após assumir a CEEE-D, em julho de 2021, vai beneficiar diretamente 24,5 mil clientes, tanto em Osório como nas vizinhas Maquiné, Caraá e Cidreira, além de incrementar o suprimento de energia a outros 18 municípios desta região. Já as melhorias em Santo Antônio da Patrulha irão qualificar o abastecimento de parte da região metropolitana e do litoral norte, trazendo benefícios a outros 26 mil clientes, na cidade e nas vizinhas Osório e Caraá, além de incrementar o suprimento aos outros 19 municípios desta região.