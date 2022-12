A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco, em Canoas, foi interditada após um raio destruir a caixa d'água da unidade, caindo próximo ao reservatório de oxigênio. O fato, ocorrido na noite de segunda-feira (12), causou a interdição da UPA e o deslocamento dos pacientes para a UPA Boqueirão e para o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG).

O secretário de Saúde de Canoas, Aristeu Ismailow, informa que a Samu já foi informada do ocorrido, redirecionando os casos urgentes e evitando que novos pacientes sejam enviados até o local. "Além disso, a empresa Air Liquid, responsável pelo tanque de oxigênio, também já está avisada para prestar os devidos auxílios. Após a ação do Corpo de Bombeiros, que já está na UPA, iremos avaliar junto com a Defesa Civil as condições estruturais da unidade para iniciarmos a devida manutenção. Nosso objetivo é garantir a reabertura segura da UPA Rio Branco o mais rápido possível", destaca.

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um comunicado para que a população procure atendimento nas UPAs Boqueirão e Caçapava até que a situação seja normalizada. O Hospital Nossa Senhora das Graças também pode ser procurado para consultas médicas.