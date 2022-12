Linha de crédito para empresas é lançada em Santa Maria

Com o objetivo de incentivar mais investimentos na região do Centro Histórico, a prefeitura de Santa Maria lançou um programa de crédito para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs). Chamado do Distrito Criativo Credi, o projeto tem a capacidade de liberar recursos que podem chegar a R$ 150 mil. Além da taxa de juros abaixo da média do mercado, em torno de 1,59% ao mês, o diferencial do programa é as capacitações gratuitas oferecidas a quem busca contratar o crédito, com foco nas áreas de vendas, gestão e marketing.

Durante o evento que marcou o início da iniciativa, o vice-prefeito Rodrigo Decimo agradeceu a colaboração de todos que trabalharam para tornar possível esse programa. O Distrito Criativo Credi é operacionalizado pela organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) RS Garanti e pelas cooperativas de crédito Unicredi, Sicredi, Cresol e Sicoob. Essas instituições, somadas à Prefeitura, montaram um fundo garantidor de R$ 3 milhões, essencial para a viabilização dos recursos.

"A iniciativa é um exemplo de construção coletiva. Uma ação prática dentro do movimento do Distrito Criativo Centro-Gare para incentivar que os empreendedores invistam e qualifiquem os seus negócios, fazendo com que eles cresçam e promovam o desenvolvimento da região do Centro Histórico. É mais um passo no sentido de transformar o Centro Histórico e adjacências", afirmou Decimo.

Todo o processo de solicitação de crédito é feito pelo site (distritocriativocredi.rsgaranti.org.br). Os recursos estão distribuídos da seguinte forma: MEIs podem ter acesso até R$ 20 mil, ME até R$ 80 mil e EPP até R$ 150 mil. O prazo para pagamento é de 36 meses, com carência de seis meses.