Campanha em Esteio busca arrecadar brinquedos e alimentos para animais que estão no Centro de Bem-Estar

Uma árvore de Natal montada na entrada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Esteio traz cartinhas com alguns pedidos inusitados para as festas de fim de ano. Casinhas, coleiras, bolinhas, mordedores, sachês, ração e medicamentos são alguns dos desejos colocados em cartões com fotos de cães, gatos e até aves acolhidos no Centro de Bem-Estar Animal (BEA). No sábado (17), a equipe da Prefeitura estará no Espaço Oliveira Silveira (Rua Coberta), das 10h às 14h, arrecadando as doações para os bichinhos durante o Natal Pet.

A ideia da árvore é que a pessoa escolha um dos cartões disponíveis, que contém o nome, a foto do animalzinho e uma breve descrição sobre sua condição, e, depois, faça a entrega um dos presentes pedidos na cartinha. Quem não puder participar da ação no sábado, mas ainda assim tiver interesse em colaborar, pode entregar os itens na própria secretaria, localizada no prédio da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h. "São itens que vão melhorar muito a qualidade de vida dos animais abrigados, internados ou que estão em atendimento em nossa unidade", explicou a coordenadora do Centro, Luciane Baretta.

Localizado na avenida Luiz Pasteur, 7275, no bairro Três Marias, o Centro de Bem-Estar Animal atende e abriga animais em situação de rua ou com tutores em vulnerabilidade. O espaço é composto por baias para os cães, gatil, galpão para equinos e ambulatório, que conta com salas de autoclave (para esterilização de equipamentos), de isolamento, para tratar de doenças transmissíveis, como parvovirose e sinomose, de recuperação para gatos e cachorros, separadamente, e de banho, bem como uma lavanderia para limpeza de roupas e de outros materiais de uso dos animais.