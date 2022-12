A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Trabalho de Bom Jesus está lançando o programa Conexão com o Futuro. O principal objetivo é viabilizar oportunidades para que os jovens possam se profissionalizar e, com isso romper um ciclo voltado principalmente para o assistencialismo e que atravessa gerações.

Segundo a secretária Luana Franceschetto, a ideia é fortalecer o potencial da juventude, mantendo-os atualizados e preparados para lidar com diferentes situações que surgirem no decorrer dessa fase da vida. Uma das ações do programa é uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS) para a oferta de cursos profissionalizantes.

Neste primeiro momento será realizado o curso de Assistente Administrativo com ênfase na área de vendas e atendimento ao cliente. O curso será destinado aos jovens de 14 a 17 anos e 11 meses de idade que estejam frequentando a escola de forma regular. Os recursos financeiros para execução deste primeiro curso foram doados pelo Instituto Elisabetha Randon, através do Comdica. O edital com mais detalhes será lançado nesta quarta-feira (14).