O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Vida e Saúde, de Santa Rosa, está disponibilizando novos horários para o agendamento de ultrassonografias. A partir deste mês, pacientes de convênios e particulares podem realizar o exame das 19h às 21h, de segunda a sexta-feira no Hospital.

"Estamos atentos a demanda e ao comportamento do nosso paciente, oferecendo novas possibilidades e opções para que o paciente de Santa Rosa e região possa realizar seus exames com a garantia de segurança e resolutividade sem grandes deslocamentos", destaca a diretora-geral, Vanderli de Barros.

Além do horário estendido, o exame de ultrassonografia pode ser realizado ao longo do dia, sempre mediante agendamento. Desde o ano passado, o Centro de Diagnóstico por Imagem tem atuado na ampliação dos horários de serviços, disponibilizando exames de raio-x, tomografia e ressonância magnética durante as 24h do dia, de segunda a sexta-feira.