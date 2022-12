A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul apresentou a nova diretoria Executiva, que estará à frente da entidade no biênio 2023/2024. Com o empresário Eduardo Colombo na presidência, o grupo também conta com Rui Alberto Cassina (primeiro vice-presidente), Gelso Luís Furlin (segundo vice-presidente), Marcos Andre Rossi Victorazzi (diretor de Processos Internos), Mateus Formolo (diretor de Relacionamento), Lucas Feldens Magnani (diretor de Tecnologia e Informação) e Micael Canuto (diretor de Comunicação). O empresário Gabriel Comerlato Costa também assume como novo diretor da CDL Jovem no próximo ano.

Entre as prioridades para o próximo biênio, de acordo com o presidente, estão a manutenção da profissionalização na gestão da CDL Caxias e a fidelização dos mais de 5 mil associados para que acessem o maior número possível de benefícios. O planejamento estratégico da entidade também inclui a consolidação da CDL Caxias como referência em serviços e inovação no ambiente corporativo do Estado até o final do ano que vem.