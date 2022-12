Tradição dos biscoitos de Natal é passada às crianças em Westfália

A produção de biscoitos de Natal faz parte da história de muitas famílias em Westfália e na região. Um saber e uma tradição que foram se perpetuando ao longo de gerações, mas cada vez com menos intensidade. E para não se perder esta deliciosa tradição, a Dossland, isto é, a terra do biscoito, está oportunizando às crianças do município conhecer mais sobre a iguaria, dentro da programação do Uma Delícia de Natal.

Até a quinta-feira (15), as crianças estão sendo recepcionadas na sede do Flamengo, onde, primeiramente é contado como era o Natal antigamente. Depois, participam de todo o processo de produção do biscoito de Natal, desde preparar a massa, cortar as figuras, colocar na forma, esperar assar, pintar e, é claro, degustar a tradicional iguaria.

Segundo a secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Elisângela Schneider Wiethölter, a atividade visa despertar nas novas gerações uma tradição trazida pelos imigrantes e que ainda hoje está presente no dia a dia de muitas famílias. "Chegar nesta época do ano e não se lembrar do cheiro do biscoito de Natal na casa da avó é praticamente impossível. Havia toda a magia do Natal por trás, de se colocar os biscoitos não pintados em latas, que eram abertas só no dia 25, quando os biscoitos já estavam pintados", recorda. Além disso, a atividade reforça a identidade de Westfália como a Terra do Biscoito, tendo em vista que o doce também é um dos principais destaques econômicos, levando o nome da cidade para diversos lugares.