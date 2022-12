Parceria vai levar programa Jovem Aprendiz para Encantado

A Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E) e a Universidade do Vale do Taquari (Univates) fecharam parceria para a realização do Programa Jovem Aprendiz em Encantado. A ideia é oportunizar que empresas encantadense e da região alta do Vale do Taquari qualifiquem adolescentes e jovens aprendizes a fim de suprir as necessidades das organizações, sobretudo, na área de Tecnologia de Informação (TI).

A partir do dia 23 de janeiro iniciam as aulas do curso de Operador de Sistemas de Computador com alunos com idade entre 14 e 24 anos, matriculados em escolas de Ensino Fundamental, Médio, Técnico ou Superior. A diretora do Centro de Educação Profissional (CEP) da Univates, professora Edi Fassini, comenta que o Jovem Aprendiz é obrigação imposta pela legislação e fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. "Ao mesmo tempo é uma oportunidade para as empresas investirem na formação de futuros colaboradores competentes e forjados na cultura da empresa", explica Edi.

Ela chama atenção para o fato de que Encantado vem apresentando dificuldade de preenchimento de vagas para diferentes funções. "Por isso, investir na formação de jovens, desde um recrutamento sério, e apostar num curso que visa preparar para uso de tecnologias computacionais é garantir profissionais com habilidades amplas para diferentes funções", acrescenta.

As empresas interessadas em oportunizar o curso a seus jovens aprendizes podem se inscrever na Associação. A executiva da ACI-E, Bernardete Rissi, explica que a entidade também vem auxiliando as empresas na contratação dos jovens. "Nós captamos os currículos desses jovens e enviamos para as organizações", diz. "Estamos em contato permanente com os gestores e líderes do Jovem Aprendiz, responsáveis pelo RH e diretores das empresas, a fim de acompanhar e ajustar o processo sempre que necessário".