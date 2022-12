Os acadêmicos dos cursos de Turismo, Gastronomia e Eventos da Universidade Feevale desenvolveram um projeto para a prefeitura de Dois Irmãos. Durante as aulas da disciplina de Desafio da Inovação, os estudantes elaboraram propostas para viabilizar o desenvolvimento do Centro de Eventos e de Empreendedorismo do município, que ficará em um terreno de antigo local adquirido neste ano no bairro Travessão.

A apresentação do projeto de uso aconteceu na semana passada, quando foram apresentadas quatro propostas elaboradas pelos acadêmicos para o novo espaço de lazer, empreendedorismo e inovação da cidade. Estiveram no evento de apresentação, o vice-prefeito Juarez Stein, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Maicá, a chefe do Departamento de Turismo, Larissa Mentz, e a chefe do Setor de Museu e Patrimônio Histórico, Isadora Schommer.

"Ficamos muito felizes pela aproximação dos acadêmicos e da comunidade, buscando inserir alunos no processo de construção de ideias e referências de uso do futuro Centro de Eventos e Empreendedorismo. O trabalho em conjunto trabalha o desenvolvimento da região, atendendo às demandas dos municípios", disse o secretário Maicá.