A Defesa Civil de Cachoeirinha está dando início à implementação do programa de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), que contará com a participação voluntária de munícipes para prevenção e combate a situações de risco. "O programa será instituído pela primeira vez em Cachoeirinha e é inovador porque permite à comunidade apontar suas demandas para a criação do núcleo", apontou o coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Marcos.

Os grupos interessados devem procurar a Defesa Civil para formalizar a criação do Nupdec, com assembleia e ata, indicando os integrantes do núcleo. Cada integrante assina um termo de voluntariado para participar do programa