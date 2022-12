Projeto voltado à indústria 4.0 é concluído em Caxias

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) concluiu as primeiras duas jornadas do Projeto Do Lean à Indústria 4.0 realizadas ao longo do ano. A formatura de quase 40 multiplicadores representantes de 12 empresas de diferentes segmentos da área de abrangência do Simecs representa a consolidação do programa, cujo objetivo principal é promover a competitividade, fortalecendo a cadeia produtiva e ampliando a sustentabilidade do setor.

As duas primeiras turmas se formaram no Projeto Do Lean à Indústria 4.0, iniciado a partir de fevereiro deste ano. Ao longo dessa jornada, foram 36 horas de formação de multiplicadores, 120 horas de consultoria para a resolução de problemas e seis visitas técnicas a empresas já bem incorporadas aos conceitos de Lean Manufactury.

Essa mesma experiência está sendo vivenciada, atualmente, por 90 representantes de 26 empresas que ao longo de 2022 aderiram ao projeto do Simecs, que conta com a consultoria do Senai Mecatrônica (instrução e capacitação) e apoio financeiro do Sebrae e Sicredi. Para 2023, novas turmas já estão sendo fechadas, com perspectivas de uma adesão ainda maior de indústrias associadas ao maior sindicato industrial da Serra gaúcha.

O projeto Do Lean à Indústria 4.0, desenvolvido pelo Simecs, surge com a proposta de inserir as indústrias no processo de transformação digital, indústria inteligente e cultura da inovação, possibilitando aos associados o desenvolvimento e aprimoramento de seus processos produtivos, melhorando assim a produtividade e reduzindo os custos de produção. O projeto tem o objetivo de promover a competitividade, fortalecendo toda a cadeia produtiva e ampliando a sustentabilidade do setor, além de inserir as indústrias no processo de transformação digital, indústria inteligente e cultura da inovação.