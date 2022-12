O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi apresentou o projeto de criação da Fundação Municipal de Saúde para um grupo de promotores do Ministério Público (MP). A nova estrutura será responsável pela gestão da rede pública, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, operacional e financeira.

Os avanços na estrutura física do Hospital Centenário e das unidades básicas de saúde (UBS) perdem boa parte do seu efeito diante da dificuldade de contratação na continuidade dos profissionais. A secretária da Saúde Paula Silva falou da necessidade de melhorar a cobertura da Atenção Básica no município, que hoje atinge 46% do território. "Nesse sentido, conseguiríamos fazer a substituição da força de trabalho terceirizada, com remuneração e recrutamento focados nas diretrizes do SUS. Atualmente, dentro da rede municipal, múltiplas carreiras, com cargas horárias e atribuições diferentes convivem nos mesmos setores, o que acarreta em dificuldades para a gestão", explicou.