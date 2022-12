Passo Fundo terá passeio gratuito de maria fumaça nesta semana

A prefeitura de Passo Fundo vai realizar um passeio gratuito e guiado de maria fumaça nos dias 14, 16 e 19 de dezembro. A locomotiva partirá às 20h30 da Gare Gastronômica e passará por diversos pontos da cidade até o Bairro Boqueirão, envolvendo também a contação de histórias.

Poderão participar pessoas de todas as idades. O embarque acontecerá por ordem de chegada. Serão feitas três voltas e cada uma delas terá o limite de 40 pessoas.

O passeio é organizado pela secretaria de Cultura. Conforme a secretária da pasta, Miriê Tedesco, a ideia é, além de promover uma atividade tradicional dentro das comemorações natalinas, levar a comunidade ao reconhecimento do patrimônio histórico e cultural do município ao fazer uma imersão nas tradições locais.

"O passeio também é um roteiro cultural, uma vez que teremos uma contadora de histórias que irá narrando os pontos importantes da cidade, que são a Estação da Gare, o Espaço Roseli Doleski Pretto, onde estão os prédios históricos do Museu, do Teatro e da Academia Passo-fundense de Letras, a Praça do Teixeirinha, o Colégio Notre Dame, o Natal Ecológico do Boqueirão Legal e a Catedral", mencionou.