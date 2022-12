Prefeito condiciona aprovação de lei ao congelamento do valor da passagem de ônibus em Passo Fundo

A garantia de que a tarifa aplicada ao transporte público coletivo em Passo Fundo não sofrerá reajuste em 2023, se os vereadores aprovarem o projeto de Lei que trata do subsídio federal e que há mais de 60 dias tramita no Legislativo, foi anunciada pelo prefeito, Pedro Almeida, em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (12). De acordo com o prefeito, o município tem feito um esforço para discutir o assunto com os vereadores, compreendendo as diferentes preocupações manifestadas pelos parlamentares.

"Este é um projeto de lei que foi encaminhado há mais de 60 dias e que reverte em benefícios para a comunidade, uma vez que subsidia o transporte coletivo a partir de recursos federais. Algumas das manifestações dos vereadores são legítimas e estamos firmando este compromisso de não reajustar o valor da passagem no ano de 2023 havendo a aprovação do projeto", disse Pedro.

Recentemente, em outra manifestação, o prefeito já havia sinalizado que com a destinação destes valores pela União para o subsídio do setor, a tarifa do próximo ano não deve sofrer reajuste. "Dezenas de municípios foram contemplados com este recurso oriundo do governo federal. Como é de conhecimento público, o setor atravessa sua maior crise, agravada pela pandemia e a participação dos entes públicos é fundamental para que se mantenha um serviço de qualidade com uma tarifa mais barata", argumentou Pedro. Ele reforçou que a intenção do da lei é permitir, além da continuidade do serviços, principalmente, "possibilitar que a passagem seja mantidas nos atuais patamares ou ainda sejam reduzidas, a exemplo do que já fizeram outras cidades"., segundo o chefe do Executivo.