Hospital de Santa Maria recebe R$ 1 milhão para restauração

A secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, assinou o convênio que libera o recurso de R$ 1 milhão para a obra de restauração e revitalização da fachada do Hospital Casa de Saúde de Santa Maria, juntamente com a presidente da Associação Franciscana de Assistência à Saúde (Sefas), gestora do hospital, irmã Liliane Pereira. O ato ocorreu no auditório da instituição de saúde santa-mariense, localizada no bairro Perpétuo Socorro, que completou 90 anos em 2022.

O prefeito Jorge Pozzobom e o deputado estadual Beto Fantinel assinaram o documento como testemunhas e, quebrando o protocolo, a secretária Arita convidou que também assinassem, representando os funcionários, o diretor técnico do hospital, Guilherme Weber, e o funcionário que trabalha na instituição desde 2010, Gustavo Pendezza.

Após a assinatura do convênio, todos os presentes acompanharam um momento solene em frente ao hospital, que marcou simbolicamente o início da obra. Com tinta e pincel, as autoridades pintaram parte da parede.

A empresa responsável pela execução dos serviços será a BK Construções, de Santa Maria. De acordo com o engenheiro, Bernardo Brondani, a obra deve iniciar nos próximos dias e a previsão de conclusão é de até oito meses.