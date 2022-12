São Leopoldo busca área de quartel para ampliação do Tecnosinios

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, entregou ao comandante do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (BIMtz), tenente-coronel de Infantaria Marcelo Neival Hillesheim, um ofício em que o município, em nome do Tecnosinos, manifesta o interesse de ficar com parte da área do antigo quartel do 16º Grupamento de Artilharia de Campanha Autopropulsado. O prédio está localizado na esquina das avenidas Unisinos e Theodomiro Porto da Fonseca e faz divisa de lote com a área onde fica o Parque Tecnológico de São Leopoldo.

O quartel teve suas unidades transferidas para uma nova sede na cidade de Formosa, em Goiás. A ideia é ampliar o Tecnosinos sem que haja grandes prejuízos ambientais.

Vanazzi destacou que a decisão foi tomada em reunião da Governança do Tecnosinos. "O plano estratégico de expansão do parque já está há bastante tempo na pauta da instituição. A prefeitura tem total interesse em estimular empreendimentos inovadores e geração de oportunidades de trabalho de alto valor, mas com ação em âmbito local de aumento de arrecadação e estímulo à educação superior. Esta área, além de acessível permitirá menos impacto ambiental", comentou.

O comandante do 19º BIMtz, tenente-coronel de Infantaria Marcelo Neival Hillesheim, recebeu o documento e se comprometeu a levar adiante as tratativas. "Servimos em São Leopoldo com muito orgulho. Nosso batalhão tem uma relação muito boa com a comunidade. Com certeza haverá um bom diálogo para que fique bom para ambas partes", disse Marcelo.