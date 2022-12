Abertas as propostas para a ocupação do novo Distrito Industrial de Erechim

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Erechim realizou, nesta segnda-feira, a abertura dos 45 envelopes das empresas interessadas para credenciamento aos 39 lotes do novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo. O evento ocorreu no Salão Nobre do prédio da prefeitura.

A secretária de Administração, Izabel Ribeiro, afirma que o valor do lote será R$ 88,92 por metro quadrado. Os lotes variam de 3 a 14 mil metros quadrados, ou seja, terão valores entre R$ 266.760,00 e R$ 1.224.880,00. "Esses valores correspondem somente aos valores investidos pelo município em infraestrutura. O pagamento deverá ser realizado ao município no ato da escritura definitiva de compra e venda e poderá ser total ou em parcelas com valores iguais. A empresa deverá pagar o saldo em até 108 (cento e oito) meses, com 12 (doze) meses de carência, sendo que não haverá cobrança de juros, apenas correção", explica a secretária.

Segundo a secretária, as empresas selecionadas devem se manter em plena atividade no período mínimo de 10 anos. As obras civis de implantação do empreendimento deverão ser iniciadas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da entrega do terreno.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, disse que este é um momento ímpar para o município, porque este novo distrito vem para estruturar um novo ciclo de desenvolvimento de Erechim. "Este é um grande dia para todos nós, porque o distrito vai iniciar um novo ciclo de desenvolvimento socioeconômico. Estamos gerando expectativa de vida com este projeto. E tudo será feito com a mais absoluta transparência", afirma. A expectativa é de que, com as novas empresas, sejam gerado 2 mil novos empregos.