Parcão de Taquara recebe novas quadras esportivas

No mês em que completa 30 anos, o Parque do Trabalhador (Parcão) de Taquara recebeu oficialmente as melhorias realizadas durante 2022 em sua estrutura física. A Prefeitura organizou uma festividade para marcar a entrega das duas quadras novas, troca de toda a iluminação por LED e pracinhas remodeladas, entre outras intervenções feitas na área de lazer e esportes.

Além dos brinquedos infláveis, pinturas de rosto, atividades comandadas por palhaços e distribuição de pipoca doce para as crianças, a festa também teve feira de artesanato e agricultura familiar, jogos amistosos nas novas quadras e apresentações das bandas marciais de escolas da cidade

Entre as obras entregues neste domingo estavam as duas novas quadras, uma poliesportiva com tabelas para basquete, rede para vôlei e balizas para futsal e outra de grama sintética para futebol society. A construção dos novos espaços de esportes iniciou em final de julho de 2022, através de recursos do Programa de Recuperação de Espaços Esportivos, do Avançar nos Esportes do Governo do Estado.

As quadras foram cercadas com alambrado para proteger a população que utiliza a pista de atletismo e os espaços de convívio e receberam um caminho de bloquetos para o acesso dos esportistas. As quadras ficarão abertas diariamente das 8h às 23h, sendo necessário agendamento prévio pelo WhatsApp (51) 99144-6189, mesmo número que poderá ser usado para denúncias e solicitações de ajuda.

Aos finais de semana, não haverá cobrança para utilizar os espaço, mas em dias de semana haverá taxa de R$ 50,00 a hora para a quadra de grama sintética, valor que será utilizado na manutenção da cancha. Os espaços também serão utilizados pelas escolas municipais para atividades esportivas no contraturno escolar.