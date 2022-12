Erechim recebe reconhecimento por auxílio a migrantes

A cidade de Erechim foi contemplada com o selo Migracidades - Aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil. A premiação é fruto de parceria entre a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Agência da ONU para as Migrações, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública.

Na prática, significa que o município cumpriu uma série de requisitos e atende pessoas migrantes no fluxo de trabalho. Dentre as ações, a Secretaria de Assistência Social atende famílias migrantes, acompanha a inclusão nos serviços municipais e a emissão de documentos necessários para estabelecimento no país, dentre outras ações.

O reconhecimento, que foi celebrado pelos gestores públicos municipais, tem como objetivo capacitar atores locais, impulsionar o diálogo migratório, certificar o engajamento dos governos em aprimorar a governança migratória e dar visibilidade as boas práticas identificadas nos estados e municípios brasileiros. A certificação com o selo MigraCidades é visto como um momento importante de visibilidade do trabalho que os governos participantes vêm realizando.

O processo envolveu, dentre outras atividades, a construção de um diagnóstico da governança migratória local e a definição de prioridades que serão trabalhadas e monitoradas. O objetivo é contribuir para a construção e gestão da governança migratória local de forma qualificada e planejada.