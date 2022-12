Parobé instala armadilhas para monitorar o mosquito Aedes Aegypti

A prefeitura de Parobé instalou em diversos bairros da cidade 50 ovitrampas, armadilhas que monitoram a presença do mosquito Aedes Aegypti, com uso de levedo de cerveja para atrair a fêmea do mosquito. Elas serão utilizadas para mapear as áreas de maior risco e intensificar demais ações de prevenção nesses lugares.

A ação faz parte de uma pesquisa inédita no Rio Grande do Sul para monitorar a proliferação do mosquito, que é transmissor da dengue, vírus da zika e chikungunya. A estratégia está sendo implementada no e Estado, inicialmente, em 23 municípios escolhidos por meio de critérios epidemiológicos e operacionais. A ideia é expandir para o restante do território gaúcho, mediante condições técnicas e treinamento das equipes.

"Poderemos ter uma análise mais precisa, constatando onde temos maior incidência de ovos do mosquito e, por consequência, podemos deslocar mais agentes de nossa equipe para ter um trabalho ainda mais focado no combate a proliferação do mosquito. Além de monitoramento através da coleta e análise dos ovos, também existe a vantagem de eliminar os ovos que as fêmeas depositar na armadilha. Considerando que uma única fêmea pode colocar até 500 ovos será um número considerável se conseguirmos eliminá-los", destaca o Agente de Endemias Cléber Roldão.

Alguns municípios do Brasil já utilizam as ovitrampas há mais tempo, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o que mostrou-se como uma das estratégias mais sensíveis e eficientes para a detecção da presença do mosquito causador da dengue. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a utilizar essa estratégia em maior escala, não apenas em municípios isolados.