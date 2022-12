A cidade de Imbé sediou a 1ª Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, realizada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Comdica) e pela Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos. O evento ocorreu na sede do CTG Querência do Imbé e reuniu dezenas de inscritos e autoridades, entre elas o vice-prefeito Régis Cacetinho e o presidente do Legislativo Marcelino Teixeira.

O encontro teve como tema central a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade, e contou com a palestra do Defensor Público Clóvis Bozza Neto. Na oportunidade também foram eleitos os delegados municipais que representarão Imbé na Conferência Estadual da Criança e do Adolescente, que acontecerá de 8 a 11 de maio de 2023, em Porto Alegre.

"Para nós esse evento é muito importante, pois ele marca uma das possibilidades de participação popular nas decisões do poder público, permitindo assim que a população exerça a sua cidadania, tendo voz e dizendo o que elas consideram ser importante para ser feito a nível municipal, estadual ou federal", destacou a presidente do Comdica, Daiana Godoy.