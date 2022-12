Rio Grande vai lançar pacto pela inovação no dia 20

O projeto Rio Grande Cidade Inovadora lançará mais uma ação importante nos dias 19 e 20 de dezembro, com a apresentação do Grande Pacto pela Inovação. A proposta do pacto é reunir agentes do Poder Público, universidades, iniciativa privada e sociedade civil organizada e criar iniciativas para gerar mais inovação, atrair investimentos e fomentar o ambiente positivo ao empreendedorismo e startups.

O Grande Pacto será anunciado de forma aberta à toda comunidade no dia 20, às 9h, no CIDEC-Sul, e contará com a presença do Especialista e Consultor espanhol Josep Pique, que tem auxiliado Rio Grande no projeto Cidade Inovadora. A agenda de lançamento do Grande Pacto iniciará no dia 19, às 9h, onde um grupo convidado realizará uma visita ao Oceantec/FURG. Durante a tarde, às 15h, haverá ainda um workshop para aprender a cocriar a visão de futuro da cidade.

No dia 20, o CIDEC-Sul receberá o evento de lançamento oficial com a apresentação da marca e das primeiras ações realizadas no projeto. Toda a comunidade rio-grandina está convidada para acompanhar o evento no dia 20.

O grupo de trabalho que vem atuando na construção do Grande Pacto já passou por dois módulos de preparação de um ambiente favorável à inovação no município. Foram realizadas reuniões e entrevistas para diagnosticar o cenário dos agentes públicos e prepará-los para a conexão com as demais pontas da quádrupla hélice, que começa a acontecer a partir das próximas etapas.