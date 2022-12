Erechim discute ações para fomentar o turismo em 2023

A prefeitura de Erechim realizou o 1º Inspira Turismo Erechim, no Salão Del Prete, do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico com o objetivo de apresentar os avanços e projetos na área do turismo municipal e as ações e programação para 2023. Em seguida, o palestrante e mentor, Ângelo Sanches Thurler, falou sobre o que é importante para estruturar o turismo. "Falar de turismo é falar de sonhos", disse.

Na abertura, o presidente do Comtur, Lucas Farina, destacou a parceria com o município e as entidades, a decisão acertada de reestruturar o conselho, e as ações que estão ajudando a fomentar o turismo em Erechim. "Podemos citar a lei municipal que instituiu a política municipal de fomento ao turismo; lei municipal do Sistema Municipal de Turismo (Sistur); revisão e publicação do Inventário Turístico 2020-2022; lei para distribuição dos brindes na Linha Turismo; Plano de Trabalho, exigência do Ministério do Turismo para o período 2022-2024; cedência do espaço para instalação do Escritório Regional do Turismo no Estádio Colosso da Lagoa", disse.

"O turismo é o setor que mais cresce pós-pandemia, gera muitos emprego e renda aos municípios", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski. Ele ressalta que os resultados que o município está colhendo nesta área se devem ao planejamento que foi feito e em função de se tornar a cidade atrativa, criar os atrativos turísticos. "Quando todos remam na mesma braçada e na mesma direção os resultados aparecem", disse.

A apresentação dos números e ações foi realizada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, e a técnica em Turismo, Michele Sansigolo dos Santos, do Departamento de Turismo, que apresentaram os roteiros da Linha Turismo Erechim. O orçamento do turismo, em 2022, foi de R$ 600 mil, e para 2023 será quase o dobro sendo R$ 1.152 milhão. "Passaram pelos roteiros turísticos da cidade 6,2 mil pessoas, sendo 1.130 pagantes, e movimentação financeira de R$ 96 mil", disse a secretária

A secretaria já tem planejado todas as ações para o próximo ano, com programação em todos os meses de 2023. As novidades envolvem a Hora do Turismo nas rádios, a restauração e modernização da escadaria da avenida Salgado Filho, transformando em um atrativo turístico, estruturação e adequação do Morro do Vicini, o município está buscando a cedência deste espaço, para investir em melhorias, e a formalização de parceria com a Etnia Polonesa, para a realização de oficinas e atividades na Linha Turismo Erechim.