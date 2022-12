O prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem, o vice-prefeito João Paulo Martins e a secretária municipal de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Sueme Pompeu de Mattos, estiveram, na sede do Centro das Indústrias de Cachoeirinha (CIC) para discutir propostas de valorização do Distrito Industrial e desenvolvimento da cidade. Para o presidente da entidade, Jeferson Gorziza, ao atrair 10 empresas pequenas a ideia é gerar 200 empregos no local.

"A indústria dá emprego e gera renda no comércio da cidade, pois o trabalhador vai gastar no comércio local", disse Jeferson. O presidente do CIC também defendeu que o município precisa preservar as áreas do Distrito Industrial, pois novos loteamentos só vão gerar IPTU que é pago anualmente, as empresas geram impostos diariamente para o município, que vai investir em áreas essenciais.

O vice-prefeito concordou com a iniciativa. "Atuar pelo desenvolvimento do Distrito Industrial é atuar a favor da cidade, pois ele gera receitas e milhares de empregos, que ajudam no desenvolvimento da nossa cidade", disse.