Dez agroindústrias de Venâncio Aires receberam o valor de R$ 6 mil cada, para investimentos em melhorias na produção, embalagens, entre outros. Os recursos, oriundos de emendas impositivas no programa municipal Diversifica Venâncio, foram entregues em cerimônia realizada na sede da Prefeitura.

Os valores chegam para o Desenvolvimento Rural para diversificação. "Assim como prefeitura dobrou o valor do vale-feira, que tanto contribuiu para a venda das agroindústrias, esse recurso também chega em boa hora para auxiliar diretamente os produtores", destacou a vereadora Sandra Wagner. Gerson Ruppenthal salientou a oportunidade de colaborar com o interior do município e comprometeu-se com novos recursos de emenda impositiva na diversificação rural em 2023.

O prefeito Jarbas da Rosa falou do trabalho das agroindústrias locais, que se destacam em feiras e eventos em todo o RS. Também ressaltou o protagonismo do jovem rural, que deve ser incentivado a empreender e qualificar cada dia mais.