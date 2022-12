São Borja registra aumento no número de casos de tuberculose em 2022 e acende alerta na população

Em São Borja, o número de pacientes diagnosticados com tuberculose aumentou em 2022. No ano anterior eram 35 casos e, atualmente, o município diagnosticou 42 casos. A doença tem como principais sintomas emagrecimento acentuado, tosse com ou sem secreção por mais de três semanas, febre baixa geralmente à tarde, sudorese noturna, cansaço excessivo, falta de apetite, palidez e rouquidão. É recomendado que toda pessoa com sintomas respiratórios por um período maior do que três semanas passe por consulta para investigar uma possível tuberculose.

O coordenador do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), enfermeiro Glauber Marques, conta que o Laboratório de Fronteira do município de São Borja foi contemplado com uma máquina de testagem rápida molecular, que detecta simultaneamente as moléculas da bactéria Mycobacterium tuberculosis, causadora da doença. A máquina também realiza a medição da resistência do paciente ao tratamento contra tuberculose. Esse serviço é gratuito à população.

A secretária de Saúde, Sabrina Loureiro, alerta que em caso de sintomas, a população deve procurar as Estratégias de Saúde da Família (ESFs). Os pacientes diagnosticados são acompanhados e tratados pelo SAE. "Tuberculose é uma doença rara mas que pode ser muito grave se não tratada, então pedimos encarecidamente que quem tiver sintomas procure as ESFs", ressalta Sabrina.