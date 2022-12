Famílias de Sapucaia do Sul recebem 19,4 mil lâmpadas de LED

A RGE concluiu a distribuição de lâmpadas de LED à 4.868 famílias de Sapucaia do Sul. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora e busca substituir lâmpadas menos eficientes pela tecnologia LED, em residências de famílias enquadradas na Tarifa Social. Foram trocadas quatro lâmpadas por família, totalizando 19.472 lâmpadas LED, com investimento de R$ 438,1 mil.

A partir do uso das novas lâmpadas, a distribuidora do Grupo CPFL estima que haja, às famílias beneficiadas, uma economia de energia de 550,5 MWh/ano e uma redução na demanda de 201,1 kW. O potencial anual de economia na fatura de energia é de R$ 579 mil, se somados todos os clientes beneficiados.

Para o coordenador do Programa de Eficiência Energética da RGE, Odair Deters, este é um investimento que tem um impacto positivo na vida das famílias contempladas. "Buscamos oferecer um sistema de iluminação mais eficiente e moderno aos clientes. Estimamos que com as lâmpadas de tecnologia LED as famílias tenham, além de uma economia nas faturas de energia, qualidade de iluminação e conforto", destaca Deters.

As lâmpadas de LED, que foram distribuídas para as famílias da cidade do Vale do Sinos, são até 80% mais econômicas, duram cerca de três vezes mais e têm vida útil de cerca de 25 mil horas, ou seja, duram mais de dois anos se ficarem ligadas de maneira ininterrupta. Além de fazer a doação das novas lâmpadas, a RGE recolhe as unidades antigas e as encaminha para o descarte adequado. A ideia é que mais consumidores de outras cidades em que a concessionária está presentes recebam as lâmpadas