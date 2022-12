Univates busca voluntários para participar de pesquisa em Lajeado

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) é responsável por articular, no Brasil, um estudo coordenado pelo Instituto Karolinska, da Suécia, e pelo Centro Sueco para Pesquisa de Suicídio e Prevenção de Doenças Mentais (NASP, na sigla em inglês). A pesquisa é conduzida pela professora Danuta Wasserman, autoridade mundial em pesquisas sobre suicídio, presidente eleita da Associação Mundial de Psiquiatria (WPA) e coordenadora do NASP.

O estudo é realizado em Lajeado, a partir do Centro de Pesquisa Translacional em Transtornos do Humor e Suicídio, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas (PPGCM), e coordenado pelo psiquiatra, professor e pesquisador Flávio Shansis. A pesquisa começou a coleta de dados em março de 2021 e vai até 2024.

A investigação envolverá o acompanhamento de 250 pessoas com tentativa de suicídio e outras 500 pessoas no grupo controle ou seja, que não tentaram suicídio. O grupo controle é chamado de populacional, e as pessoas da comunidade estão sendo convidadas a participar do estudo.

A partir das características das duas populações, será possível, nas etapas seguintes da pesquisa, estabelecer comparações entre componentes comportamentais e genéticos dessas duas populações localmente, na região, e também internacionalmente, com populações de outras partes do mundo em que a pesquisa está sendo realizada. O estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Coep) da Univates.

A pesquisa inclui dois componentes principais: uma breve intervenção motivacional realizada por profissionais da área da psiquiatria ainda durante o período de internação e, após, por meio de nove contatos regulares realizados de forma remota, voluntários treinados farão o acompanhamento de longo prazo, ao longo de 18 meses após a alta dos pacientes que tentaram suicídio. Os interessados em participar da pesquisa devem entrar em contato pelo telefone (com WhatsApp) (51) 99848-8711 para receber informações e orientações iniciais.