Oktoberfest de Igrejinha distribui R$ 5,3 milhões para 91 entidades

O espírito solidário e comunitário da 33ª Oktoberfest de Igrejinha foi vivenciado com a Festa da Colheita. O momento, aguardado por toda a comunidade da cidade e região, apresentou os resultados obtidos com a realização da festa e os valores de repasse às entidades beneficiadas. Na ocasião, a Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) anunciou que o resultado gerado a partir desta edição, que marcou a retomada do evento no pós-pandemia, totalizou R$ 5.331.858,15, um recorde.

O valor de resultado foi alcançado somando R$ 3.632.947,26 obtidos pela entidade com a venda de ingressos e bebidas, aos R$ 1.618.910,89 provenientes da comercialização de alimentos e souvenirs pelas entidades durante a festa. Do valor total arrecadado pelo evento, a Amifest reservou R$ 902.947,26 para o início das atividades da edição 2023 da Oktoberfest de Igrejinha e para seus fundos de reserva e investimento. O restante do montante foi dividido e repassado ainda para outras 91 entidades da região.

Como de costume, o maior repasse, no valor de R$ 1 milhão, foi destinado ao Hospital Bom Pastor, de Igrejinha. O valor se somou ao repasse de R$ 80 mil destinado pela GDO Produções à instituição de saúde. Além disso, outros cinco hospitais da região foram beneficiados com repasses que totalizaram o valor de R$ 290 mil.

Para a área de Segurança Pública foram distribuídos R$ 689.5 mil entre sete instituições. A educação, por sua vez, foi contemplada com R$ 393.5 mil, valor dividido entre 38 entidades. Já no setor de Patrimônio Histórico e Cultural, três entidades receberam R$ 60 mil no total.

Além disso, na área de Esportes, quatro entidades dividiram o valor repassado de R$ 68.6 mil. A Cultura, através de 18 entidades, foi contemplada com R$ 86.100,00. Ainda foram beneficiadas 15 entidades sociais diversas de Igrejinha e região com o montante de R$ 142.300,00.

Para o presidente da 33ª Oktoberfest de Igrejinha, Tiago Petry, o mote desta edição representa e traduz bem o espírito comunitário e voluntário da festa: fazer o bem faz bem, e juntos a alegria vai além. "Fico muito feliz e honrado por ter conduzido uma edição tão especial", celebra. Petry também destaca que a Festa da Colheita é um dos momentos mais esperados pela comunidade e pelos 3 mil voluntários que fazem a festa acontecer. "É um evento repleto de emoções, pois todos aqueles que fizeram a festa acontecer, nas várias comissões, têm o seu reconhecimento e o sentimento de pertencimento ao resultado obtido e distribuído", detalha o presidente.