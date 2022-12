Comércio de Bento espera vendas 12% maiores no Natal

O fim de ano reserva boas expectativas para o comércio de Bento Gonçalves. Com a proximidade do Natal, a estimativa é de que o montante de vendas nesse mês de dezembro seja 12% maior em relação ao registrado no mesmo período de 2021. O dado foi revelado por um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BG).

A entidade vem fortalecendo ações nessa reta final da temporada para potencializar os bons resultados esperados. Uma das principais frentes é a campanha Bento Natal Premiado, que oferece aos estabelecimentos participantes a chance de adesão à edição desse ano como forma de fomentar as vendas e garantir o retorno dos prêmios ao próprio varejo - com o sorteio de um vale-compras no valor de R$ 3 mil, nove vales de R$ 1 mil, 20 vales de R$ 500 e 20 vales de R$ 400. As lojas aderentes recebem o material com a identidade visual da ação, composto de cartaz, urna e cupons. Na última edição, a campanha ultrapassou a distribuição de 500 mil cupons, com a estimativa de movimento na casa dos R$ 25 milhões em negócios no comércio local, considerando apenas os estabelecimentos aderentes à campanha.

"Temos trabalhado de forma recorrente no compromisso com a valorização do comércio local e criado atrativos para ajudar a estreitar ainda mais a relação entre os estabelecimentos e os consumidores, seja por meio da qualificação dos profissionais do setor para oferecer atendimento diferenciado, da criação de eventos que oportunizem negócios ou, ainda, de estímulos para que as compras sejam feitas aqui mesmo, no município", relembra o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone.

Para que as vendas se concretizem em lucros efetivos para os lojistas, a CDL-BG reforça o preparo necessário para uma modalidade de pagamento que se tornou um facilitador para o consumidor diante da praticidade e segurança. Segundo pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, o Pix deve ser o segundo método mais procurado para pagamento nessa época do ano, com índice de 42% - ficando um pouco atrás do pagamento parcelado no cartão de crédito (45%). O cartão de débito (36%) aparece na terceira posição, seguido da opção pelo dinheiro (35%).

"Sugerimos aos lojistas se adaptarem a essa nova realidade para que ela não se torne barreira na concretização de negócios. Algumas estratégias podem facilitar esse fluxo no caixa, como a colocação de um QR Code de forma bem visível ao consumidor. Isso agiliza o processo e oferece uma melhor experiência de compra ao cliente. Também é importante prestar atenção às condições oferecidas e, caso necessário, é indicado consultar a base de dados do SPC Brasil, disponível aos lojistas na CDL-BG", sugere o presidente Carbone.