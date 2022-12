Centro comercial passa a contar com mais três novas operações em Canela

Já estão em pleno funcionamento as três novas operações inauguradas na Estação Campos de Canella, mais conhecida como a Rua Coberta da cidade. Uma loja de doces, uma de roupas e sapatos e outra de maquiagem iniciaram as operações recentemente.

A Havanna, com uma rede de cafeterias presente em 2,5 mil pontos de venda, em 12 países - fincou bandeira na Serra gaúcha, iniciando sua operação no centro comercial. Famosa por seu doce de leite e alfajores de altíssima qualidade e sabor, será liderada pelos empresários caxienses Maicon Flores e Dyego Hoffmann.

Outra novidade é a multimarcas de roupas e sapatos Sarah, do empresário Maicon Teixeira. Com 250 metros quadrados, a loja vai trabalhar com produtos de grifes como Jorge Bischoff, Lacoste, Calvin Klein, Morena Rosa, John John, Gap, Guess e Schutz.

Teixeira destaca que investiu mais R$ 1 milhão na abertura da unidade. "Meu objetivo foi trazer para Canela uma ideia diferente de negócio de varejo, com marcas que, geralmente, não se encontram aqui", diz, e explica: "Essa revitalização está diretamente ligada ao fato de que acredito muito no crescimento da cidade nos próximos anos".

Para os aficionados por beleza, a atração fica por conta da loja Alice Salazar Store. No amplo mix de produtos de maquiagem e skincare que serão comercializados no local estão os de marca própria, além de outras consagradas, como Bruna Tavares, Boca Rosa e Payot. Com uma rede composta por mais de 50 unidades no Brasil a loja de Canela será a primeira da serra gaúcha, e terá comando da empresária Simone Merissi Dias.