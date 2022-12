Quinzena do Pêssego termina nesta sexta-feira em Pelotas

A 9ª Quinzena do Pêssego, promovida pela Prefeitura de Pelotas, encerra-se nesta sexta-feira (9). Até a terça-feira (6), organizadores haviam contabilizado a venda de 2.003 quilos da fruta in natura, nas bancas da Feira Municipal do Pêssego, instaladas no Centro, bairros e na festa realizada no domingo (4), na Vila Nova, 8º distrito. Além da comercialização, o período da Quinzena é marcado por diversas iniciativas voltadas à valorização do produtor, da história e da tradição da cultura na região local.

"Estamos finalizando mais uma Quinzena do Pêssego e, mesmo com quebra de safra, devido ao rigoroso inverno, os números são animadores. Mais de duas toneladas da fruta foram vendidas diretamente do produtor ao consumidor, além de produtos preparados à base do pêssego, como cuca, suco, geleia, pessegada, compota, licor e outros. O período de duas semanas põe em evidência a cultura mais tradicional de nossa cidade, mobilizando diversos setores, como a rede de ensino, que inclui a fruta na merenda, e restaurantes, que inovam nos cardápios prestigiando o pêssego nas receitas", avalia o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz.

As bancas da Feira Municipal do Pêssego foram conjuntas com as da Feira Municipal do Morango, uma vez que os pontos onde estão estabelecidas obtêm grande aceitação do público.

"O pêssego é a cultura mais importante da nossa zona rural, envolvendo centenas de famílias, gerando postos de trabalho e movimentando a economia. Partiremos para a décima edição dessa iniciativa que tem cumprido o seu papel de divulgar o grande potencial produtivo de Pelotas. O esforço da agricultura familiar, em relação aos pomares, garante a supremacia do município no posto de maior produtor da fruta para a indústria do país", observa Idemar.