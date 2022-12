Com o início da montagem da tradicional árvore de 15 metros de altura, em frente ao Mercado Central, o clima natalino já é sentido na cidade. A programação do Pelotas Doce Natal começa, oficialmente, na terça-feira (13), com atividades concentradas no Centro Histórico. A iluminação na praça Coronel Pedro Osório, o show de águas dançantes no chafariz das Nereidas e a presença do Papai Noel na casa do lago também estão confirmados.