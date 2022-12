Daer constrói 12 terceiras faixas ao longo da RSC-153

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) estima que no primeiro semestre de 2023 estejam concluídas as obras para a formação das terceiras faixas da RSC-153 entre Passo Fundo e Tio Hugo. A autarquia executa 12 terceiras faixas na região. Segundo o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza, os serviços, iniciados em julho deste ano, devem resultar em seis novos pontos de ultrapassagem à direita, no sentido Passo Fundo - Tio Hugo, e seis à esquerda, no sentido inverso.

"Disponibilizamos R$ 21,3 milhões para as obras em andamento ao longo de 35,91 quilômetros do trecho. Ao todo, serão construídos 14,08 quilômetros de novas pistas, que contarão, ainda, com entradas e saídas específicas", afirma o secretário.

Atualmente, há cinco faixas adicionais em execução - cada uma delas com estágios de evolução diferente. Do lado direito, o trabalho ocorre entre os kms 138 e 138,8 e entre os kms 144,3 e 145,8. No esquerdo, estão sendo elaboradas três terceiras faixas: entre os kms 135,5 e 134,6; 143,7 e 142,9 e 147,4 e 146,2.