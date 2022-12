Esteio lança residencial para mulheres vítimas de violência

A partir desta quinta-feira (8), a rede de assistência social de Esteio passa a contar com o residencial de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Um ato realizado no Salão Nobre do Paço Municipal marcou a inauguração do serviço, que terá capacidade para atender até quatro mulheres e seus filhos, caso necessário, encaminhadas pela rede de proteção.

No local, elas terão acompanhamento de assistentes sociais, que terá continuidade por seis meses após a saída do residencial. Por questões de privacidade e segurança, o endereço do equipamento não pode ser divulgado. "A nossa torcida é que a gente possa ter a menor demanda possível nesse espaço, mas, infelizmente, estamos em um momento de muitos desfechos trágicos em nosso Estado e país. Há tempos tínhamos a intenção de abrir esse centro de acolhimento, mas queríamos que fosse algo planejado de forma responsável, para que o serviço tenha continuidade. Hoje a gente complementa a nossa rede, e nossa prioridade é ampliá-la, principalmente para atender os públicos mais vulneráveis", comentou o prefeito Leonardo Pascoal.

A diretora de Assistência Social da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, Jeanine Godoy, trouxe números de ocorrências de violência doméstica e familiar na cidade neste ano. Conforme o banco de dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, até outubro de 2022 foram registradas 153 ameaças, 107 lesões corporais, 19 ocorrências de estupro, três feminicídios tentados e um consumado. "Esse novo serviço é importante pois, em muitas situações, as vítimas não contam com uma rede de apoio próxima para auxiliá-las. A abertura desse espaço representa o avanço e a qualificação no atendimento às mulheres vítimas de violência, assim como o compromisso dessa gestão com o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres, possibilitando que elas possam iniciar um novo projeto de vida", afirmou Jeanine.

Além da abertura do residencial, a Prefeitura assinou protocolo de intenção com a Associação Vivendo Atos 29, com o objetivo de estabelecer compromisso da Administração Municipal para compra de vagas no serviço de acolhimento da Atos nos casos em que a mulher vítima de violência corre risco de morte. "Nosso município é pequeno em área e, por isso, assinamos esse termo para possibilitar o atendimento fora do nosso território", explicou Pascoal. O

Além do residencial, outros serviços especializados para o atendimento às vítimas são a Sala das Margaridas na Delegacia de Polícia, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) Girassol e a Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180. Esses canais oferecem a possibilidade de registro de denúncias, orientações e informações sobre campanhas e leis, como a Lei Maria da Penha.