São Leopoldo lança concurso para projeto de novo monumento

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, assinou o edital do concurso público para escolha do projeto do monumento do bicentenário da imigração alemã na cidade. Os três primeiros colocados receberão prêmios no valor de R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

O símbolo do Bicentenário de São Leopoldo e chegada dos imigrantes alemães a São Leopoldo devem estar construídos até 2024, tendo como local a Praça Tiradentes, localizada no Centro. O prazo de inscrições será de 45 dias após a publicação oficial do edital.

O historiador Martin Dreher é o autor do texto-base que norteará o projeto do monumento para o bicentenário, assim como demais encaminhamentos que vêm sendo definidos. Dreher falou sobre os elementos que compõem a história do município, sua diversidade, sua matriz militarizada e para a produção de alimentos. Dreher contextualizou a presença dos povos indígenas, dos negros, portugueses, dos alemães e outros povos. "Nossos antepassados todos foram migrantes alguma vez. Fico feliz que estejamos querendo homenagear estes migrantes", ressaltou.

O documento está disponível para consulta em uma aba especial no site da Prefeitura, assim como a logomarca e demais conteúdos produzidos pelo Comitê ao longo de 2022. O superintendente de Comunicação da Prefeitura, Valentin Thomaz, apresentou a identidade visual, o conceito de sua criação e as contribuições dos integrantes do Comitê Executivo que aprovou a logomarca. Valentin ressaltou que a logomarca do Bicentenário está à disposição e pode ser utilizada por toda a cidade. O manual de identidade e aplicação da marca também pode ser consultado no portal.