Foi assinado, entre o município de Arroio do Meio e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o termo de cooperação para o processo de instalação de uma unidade dos Corpo de Bombeiros no município. O ato ocorreu em reunião realizada na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam), coordenada pelo presidente Adelar Steffler e diretor Gilmar Borscheid. O prefeito Danilo Bruxel e o secretário da Fazenda, Valdecir Crecencio, também participaram do encontro.

Na ocasião foi apresentado a empresários do município o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg). A apresentação foi ministrada por membros do Corpo de Bombeiros, objetivando a aquisição de uma viatura Auto Bomba Tanque a ser cedida para o município de Arroio do Meio, quando da formalização do convênio entre Município e Estado, para a instalação do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (Scab).

O Scab é uma unidade de bombeiros composta por voluntários, sob a coordenação e supervisão dos bombeiros militares, em que o município cede o espaço físico para a sede do Corpo de Bombeiros com prédio adequado para a atividade, assim como o aporte da manutenção básica. Já o Corpo de Bombeiros cede uma viatura Auto Bomba Tanque, instrução e equipamentos necessários para a atividade.