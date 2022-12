Nova estação de tratamento de esgoto é aberta em Novo Hamburgo

Os moradores do bairro Roselândia agora têm esgoto tratado. A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo inaugurou, na manhã desta quinta-feira (8), a nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no bairro. O complexo recebeu um investimento de R$ 12 milhões do governo federal, com contrapartida da autarquia, e vai atender mais de 8 mil moradores, com vazão de 15 litros por segundo, tratando mais de 600 mil litros de esgoto diariamente. O impacto da nova ETE no tratamento de esgoto do município será de, aproximadamente, 2,5%.

O evento contou com a presença da prefeita Fátima Daudt, vereadores e servidores da Comusa, que conheceram a estrutura já em funcionamento. Fátima destacou que o tratamento de esgoto sempre foi uma prioridade do Município desde o começo da gestão. "Quando buscamos os financiamentos junto à Caixa era vergonhoso dizer que tratamos tão pouco esgoto em Novo Hamburgo. Com a ETE Vila Palmeira, agora com a ETE Roselândia e, logo mais, com a ETE Luiz Rau, vamos mostrar que nossa gestão não apenas promete, mas entrega as melhorias em Novo Hamburgo. Estamos colhendo o resultado", afirmou.

Para o vice-prefeito e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, o trabalho na Roselândia vai resultar em melhorias na qualidade de vida da população. "Começamos agora outra etapa dessa obra que é o destamponamento nas casas, onde vamos ligar os esgotos domésticos à ETE. Isso vai garantir que esses resíduos não sejam despejados no arroio Roselândia, reduzindo o despejo de 216 mil toneladas de esgoto bruto por ano na região, com impacto positivo significativo na fauna e na flora", explica Márcio.

A ETE Roselândia também fará parte do complexo da nova ETE Luiz Rau, que será responsável por tratar 50% de todo esgoto hamburguense. Atualmente, as obras de terraplanagem no terreno da futura estação estão próximas da conclusão. Nos próximos meses, a licitação da construção deve ser lançada e a previsão de conclusão da obra é 2024.